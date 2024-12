Mühlviertel Volleys feiern Siege gegen Roadrunners

PERG. Zwei Mal hieß es am Wochenende in der zweiten Volleyball-Bundesliga Mühlviertel Volleys gegen Roadrunners Wien. Sowohl das Herren- als auch das Ladies-Team der Mühlviertel Volleys bekam es mit dem Wiener Verein zu tun. Und beide Male ging der Sieg an die Gastgeber aus Oberösterreich.

Die Pergerinnen setzten ihre Gegnerinnen vom ersten Ballwechsel an mit einer starken Serviceleistung unter Druck. Mit einem klaren 25:19 ging es in die erste Satzpause. Im zweiten Satz erarbeiteten sich die Roadrunners einen Sechspunkte-Vorsprung. Das Team von Coach Lydia Trauner kämpfte sich aber zurück. Mit Lisa Aichinger und Marlene Gaßner waren es zwei junge Spielerinnen aus dem Vereinsnachwuchs, die die entscheidenden Bälle zum Satzgewinn verwerteten. Den dritten Satz spielten die Mühlviertlerinnen trocken nach Hause und holten sich den 3:0 Sieg. (25:19; 27:25; 25:21).

Im Abendspiel machte es das Zweitliga-Team der Herren ihren weiblichen Pendants gleich. Zwar hatten sie in den ersten beiden Sätzen ihre Schwierigkeiten, jedoch behielten sie bis zum Schluss die Nerven. Im dritten Satz besiegelten die M4V-Herren mit effektiven Angriffen den 3:0 Erfolg (30:28; 29:27; 25:16).

Während sich die Herren mit diesem Sieg in die wohlverdiente Weihnachtspause verabschiedeten, reisen die Damen am kommenden Samstag noch nach Purgstall, um sich weitere Punkte für die Tabelle zu erkämpfen.

Die nächsten Heimspiele sind gleich wieder ein Doppel Heimspiel Wochenende: Am 6. Jänner starten die Bundesliga-Damen um 16.30 Uhr gegen Union Raiffeisen Waldviertel. Um 19 Uhr laufen die Herren gegen Union Raiffeisen Waldviertel/2 auf.

