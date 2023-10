Mühlviertel: Schlepper raste auf Polizisten zu

Einmal mehr wurde das Mühlviertel, wie berichtet, am gestrigen Mittwoch zum Schauplatz für die Verfolgung eines Schlepperfahrzeugs. Wobei der Fahrer waghalsige und gefährliche Manöver durchführte, um vor der Polizei zu flüchten.

Erstmals aufgefallen war der Kastenwagen gegen 8.45 Uhr in der Gemeinde Helfenberg (Bezirk Rohrbach). Eine Streife der Polizei Leopoldschlag nahm die Verfolgung auf, erste Anhalteversuche durch Blaulicht und Anhaltezeichen ignorierte der Fahrer des Schlepperfahrzeugs aber. Auch Anhalteversuche durch unterstützende Zivilpolizisten mittels eines abgestellten Fahrzeugs scheiterten: Der Lenker fuhr auf die Polizeibeamten los - ein Beamter konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Auch eine weitere Sperre mittels quergestelltem Sattelzug brachte den Fahrer nicht zum Anhalten. Er umfuhr den LKW über eine steile Böschung und flüchtete weiter. Erst in Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) gelang es, einen weiteren Sattelzug so zu positionieren, dass der Autolenker ihn nicht mehr umfahren konnte. Da sprang er allerdings aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß weiter.

Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, der bereits an der Verfolgung beteiligt gewesen war, mit dem Einsatz von Polizisten aus Bad Leonfelden und Leopoldschlag konnte der Mann letztlich doch in einem Wald festgenommen werden.

28 geschleppte Personen, davon 27 Kurden und ein Afghane, fanden die Polizisten in dem Kastenwagen. Der 30-jährige, syrische Schlepper wurde zur Polizei Gallneukirchen gebracht, wo er begann, aggressiv zu werden und mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe seiner Zelle zu schlagen. Er riss die Blechverkleidung der Toilettenspülung von der Wand und nutzte sie, um Lärm zu machen.

Als Polizisten in die Zelle gingen, um den Syrer an einer Selbst- und Fremdgefährdung zu hindern, ging er mit der Blechverkleidung auf die Beamten los. "Um den Angriff abzuwehren, wurde der Pfefferspray eingesetzt. Als dieser Wirkung zeigte, wurde der 30-Jährige zu Boden gebracht, da nach wie vor hohe Gegenwehr geleistet wurde. Vorerst wurden Hand- und Fußfesseln angelegt. Als er sich etwas beruhigte, bekam der Mann Wasser zum Trinken und zum Ausspülen der Augen. Ebenso wurde eine Versorgung durch das Rote Kreuz durchgeführt. Der Beschuldigte wurde in weiterer Folge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz verbracht", heißt es seitens der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

