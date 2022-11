Mühlviertel-Derby zum Saisonschluss

Sein Team liegt mit 22 Punkten im Mittelfeld der OÖ-Liga, es fehlen aber nur fünf Punkte auf den Drittplatzierten St. Martin. "Wir hatten den einen oder anderen Punkt mehr verdient", sagt Gradascevic. Morgen könnten die Pregartner mit einem Sieg im Mühlviertel-Derby aber vor der Winterpause noch Boden auf die vorderen Plätze gutmachen. "St. Martin ist eine der besten Mannschaften der Liga, es erwartet uns ein sehr schwieriges Spiel."

Mit einem Sieg in die Pause verabschieden möchte sich auch die Union Perg. Die Prandstätter-Elf spielt morgen beim Tabellenvorletzten aus Wels. Nach vier Niederlagen in Folge gab es am vergangenen Wochenende gegen Ostermiething beim 1:1 immerhin einen Punkt. Nun soll aber beim FC Wels unbedingt ein voller Erfolg her.

Spannung in der Landesliga Ost

Ein knappes Rennen um den Herbstmeistertitel gibt es in der Landesliga Ost. Bad Leonfelden liegt dabei vor dem letzten Spieltag mit drei Punkten in Führung, hat aber mit Donau Linz, Oedt und Rohrbach-Berg ein Verfolgertrio im Nacken, das noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Die Bad Leonfeldner spielen morgen in Neuzeug. Rohrbach-Berg trifft zu Hause im Schlagerspiel auf Oedt 1b. "Wir haben uns dieses Spitzenspiel erarbeitet und jetzt können wir nur überraschen. Oedt ist absoluter Titelfavorit und auch eine Wundertüte, man weiß nie, was beziehungsweise welcher Kader kommt. Wir freuen uns aber auf die Herausforderung, wenn wir wenig Fehler machen, ist alles möglich", sagt Rohrbach-Bergs Trainer Christian Eisschiel.