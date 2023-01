Mühlviertel: 20 Einsätze pro Tag forderten ÖAMTC

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den „Gelben Engeln“ von den Mühlviertler ÖAMTC-Stützpunkten. „Wir wurden im Vorjahr zu 7312 Pannen auf der Straße gerufen. Das sind umgerechnet 20 Einsätze pro Tag. Hinzu kamen 1820 Abschleppungen. 13.742 größere und kleinere Pannen wurden direkt an den Stützpunkten behoben. Das sind um sieben Prozent mehr als im Vorjahr“, sagt der Freistädter Stützpunktleiter Christian Pirngruber. „Inklusive Prüfdienstleistungen und Beratungsgesprächen zu allen Themen rund um die Mobilität wurden an den drei Mühlviertler Standorten 72.848 Kundenkontakte verzeichnet. Das entspricht einem Plus von knapp sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.“

Die häufigsten Pannenursachen

Ein Drittel aller Einsätze entfiel im vergangenen Kalenderjahr auf schwache, leere oder defekte Batterien. Dahinter folgten mit 23 Prozent Schwierigkeiten mit dem Motormanagement und mit zehn Prozent Probleme mit den Reifen. Auf den weiteren Plätzen der Pannengründe: In sieben Prozent gab es Komplikationen mit der Lichtmaschine oder dem Starter und in fünf Prozent mussten irrtümlich versperrte Fahrzeugtüren geöffnet werden.

Vergleicht man die Einsatzzahlen der drei Stützpunkte im Detail, sind die Hilfsleistungen auf einem recht ähnlichen Niveau. 2883 mobile Pannenhilfen in Perg stehen 2288 am Stützpunkt Rohrbach und 2141 in Freistadt gegenüber. Die meisten stationären Hilfen gab es hingegen in Rohrbach (4933) vor Freistadt (4710) und Perg (4099). Der Abschleppwagen war wiederum in Perg am öftesten im Einsatz (725 Einsätze) vor Rohrbach (559) und Freistadt (536).

Für das Team des Stützpunktes Perg war 2022 auch noch aus einem weiteren Grund ein besonderes Jahr: Der in unmittelbarer Nähe zur B3 gelegene Standort feierte nämlich seinen zehnten Geburtstag. Im Dezember 2012 war das neue Service-Center in Betrieb gegangen.

Beim Neubau hatte sich Heinz Lindner, seit 1992 Teil des Perger Teams und seit 2004 Stützpunktleiter, tatkräftig eingebracht. Er und seine zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter auch zwei Lehrlinge, kommen allesamt aus der Region. Sie kümmern sich um die größeren und kleineren Probleme der rund 15.300 Clubmitglieder im Einzugsgebiet, das sich von St. Nikola im Osten über Königswiesen und Pregarten im Norden sowie nach Langenstein und St. Georgen an der Gusen im Westen erstreckt.

