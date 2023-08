Mühlsteinrallye auf neuem Terrain

Auf ein beachtliches Starterfeld dürfen sich am Samstag Motorsport-Fans bei der Mühlsteinrallye im Raum Perg freuen. Mit 80 Anmeldungen, davon sieben R2-Boliden (Skoda Fabia, Ford Fiesta, Peugeot 208), kann der vom Rallyeclub Perg organisierte Lauf der Austrian Rallye Challenge locker mit Staatsmeisterschaftsläufen mithalten.

Von historisch bis modern, Front-, Heck- oder Allradantrieb steht alles am Start, was das Rallyeherz begehrt. Nachdem man sich in den vergangenen Jahren auf zwei Sonderprüfungen beschränkte, wird heuer auf drei unterschiedlichen Strecken gefahren. Am Vormittag steht die Hochgeschwindigkeits-Prüfung von Eizendorf über Mettensdorf nach Mitterkirchen auf dem Programm. Die technisch besonders anspruchsvolle Sonderprüfung Schwertberg mit der Fanzone Winden wird gleich drei Mal gestartet: um 10.45 Uhr, 13.55 Uhr und 16.40 Uhr. Neuland befahren die Rallye-Asse am Nachmittag: Auf der Hochebene zwischen Saxen und Grein hat der Rallyeclub Perg eine komplett neue Sonderprüfung ausgetüftelt. Dank eines Rundkurses in Patzenhof ist diese Wertung mit 17 Kilometer sogar die längste Sonderprüfung der Mühlsteinrallye. Start hierzu ist um 14.40 Uhr sowie als großes Finale um 17.25 Uhr. Der offizielle Zieleinlauf auf dem Perger Hauptlatz ist schließlich für 18:15 Uhr angesetzt.

Topfavorit auf den Gesamtsieg ist einmal mehr der dreifache Mühlstein-Sieger Simon Wagner, mit Sigi Schwarz als Copilot, auf seinem Skoda Fabia R2 Evo. Der Mauthausener Staatsmeister bewies sich zuletzt auf der internationalen Rallyebühne mit einem fünften Platz beim EM-Lauf in Rom und nutzt das Antreten im Bezirk Perg auch als Warm-Up für die kommende Woche anstehende Barum-Rallye, bei der es einmal mehr um EM-Punkte geht. "In Perg bin ich jedes Mal gerne am Start. Es ist ja quasi meine Heimrallye und hier treffe ich auf besonders viele treue Fans und Freunde."

Benefiz-Aktion für Beifahrer

Mit einer besonderen Aktion lässt heuer der Schwertberger Manfred Hinterreiter aufhorchen. Anstatt auf Sekundenjagd zu gehen, bietet er Mitfahrten auf dem Beifahrersitz seines Mercedes 190 2,3 E 16V an. Gegen Bezahlung (zwischen 250 und 350 Euro) können Rallyefans die Rallye nicht nur am Streckenrand sondern mittendrin im Auto erleben. Mit dem Erlös sollen Familien unterstützt werden, deren Kinder an schweren Erkrankungen (Krebs, chronisches Rheuma) leiden. Nähere Informationen auf ht-racing.at

Für die Zuseher gibt es bei der Mühlsteinrallye an jeder Sonderprüfung ausgewiesene Actionzonen mit Parkmöglichkeiten und Bewirtung. Am Serviceplatz bei der Firma Engel in Schwertberg kann man sich außerdem hautnah ein Bild von den Boliden machen. Auch hier werden Fans und Teams mit Speisen und Getränken bewirtet.

