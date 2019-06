Mühlstein-Rallye: Volles Starterfeld garantiert spannenden Motorsport-Tag

Einiges richtig gemacht hat offenbar das Team des Rallye Clubs Perg als Veranstalter der Mühlstein-Rallye in den vergangenen beiden Jahren. Denn mit 70 Teilnehmern ist das Starterfeld für die morgen stattfindende, dritte Auflage der Sprint-Rallye im Unteren Mühlviertel im nationalen Vergleich ausgesprochen dicht bestückt.

Sechs R5-Fahrzeuge

Angeführt wird die PS-Meute von Vorjahressieger und EM-Starter Simon Wagner. Der Mauthausener wird einen Skoda Fabia R5 pilotieren. Einen erneuten Sieg Wagners wollen vor allem der Mitterkirchner Gerald Rigler (Ford Fiesta R5) – diesmal mit Jürgen Heigl am heißen Sitz – und Vize-Staatsmeister Johannes Keferböck (Skoda Fabia R5) verhindern. Insgesamt stehen heuer gleich sechs topmoderne R5-Fahrzeuge am Start. Neben Rigler, Keferböck und Wagner werden auch Maximilian Koch, Daniel Fischer (beide Skoda Fabia) sowie Markus Steinbock (Hyundai i20) einen R5-Boliden an den Start bringen. Aber auch andere schnelle Namen wie Martin Fischerlehner oder Robert Zitta finden sich auf der Startliste.

Unter den 70 Nennungen mit größtenteils arrivierten Startern finden sich heuer auch zehn Rookies, die zum ersten Mal bei einer Rallye an den Start gehen werden. Diese ungewöhnlich hohe Anzahl ist in erster Linie auf die Kompaktheit der Rallye und die damit verbundenen günstigen Kosten zurückzuführen. Sieben der Neulinge sind Fahrer, drei geben ihr Rallye-Debüt am Beifahrersitz. Bei einem Team sind Fahrer und Beifahrer erstmals bei einer Rallye dabei.

Neue Streckenführung

Gefahren wird heuer – wie bereits im vergangenen Jahr – auf zwei Sonderprüfungen, die jeweils zwei Mal in Folge zu absolvieren sind. Auf einen allzu großen Erfahrungsschatz können die Teilnehmer der vergangenen Jahre dabei aber nicht bauen. Zum einen, weil eine Sonderprüfung gänzlich neu ist: Sie wird im Gemeindegebiet von Münzbach, Rechberg und St. Thomas am Blasenstein gefahren. Zum anderen, weil auch der Klassiker mit dem Rundkurs in Winden-Windegg (Gemeinde Schwertberg) kräftig überarbeitet wurde: Er wird dieses Mal in Kriechbaum gestartet und führt über eine zwei Mal zu fahrende Schleife in Haarland und Schedlberg zur Action-Zone beim FF-Haus Winden-Windegg sowie weiter zum Ziel nach Lina.

Siegerehrung am Hauptplatz

Ein beliebter Treffpunkt für Fans sind die Regrouping- und Service-Zone, die heuer beim KFZ-Betrieb Kastberger sowie der Baufirma Krückl in Perg zu finden sind. Der offizielle Zieleinlauf mit Siegerehrung findet um 19.30 Uhr auf dem Perger Hauptplatz statt. Gestartet wird die Rallye um 12.10 Uhr mit der Sonderprüfung Münzbach – Rechberg – St. Thomas.

