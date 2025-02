Mühlkreisbahn soll den nachhaltigen Tourismus im Mühlviertel ankurbeln

MÜHLVIERTEL. Die Eisenbahn ist mehr als ein Verkehrsmittel – viele verbinden damit ein ganz besonderes Gefühl. Das will man sich im Tourismus zunutze machen: Die Mühlkreisbahn soll ein Teil nachhaltiger Tourismus- und Mobilitätskonzepte der Region werden. Vertreter der Gemeinden, Tourismusverbände und Experten machten sich in einem Leader-Projekt zu diesem Thema Gedanken. In enger Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden Donau Oberösterreich, Mühlviertel und der Granitland Mountainbikerdestination wurden Maßnahmen entwickelt, die die Mühlkreisbahn künftig als integralen Bestandteil touristischer Konzepte einbinden.

Nachhaltigkeit durch Bahn

Im Zentrum der neuen Maßnahmen steht die Förderung der Mühlkreisbahn als westlicher Teil eines nachhaltigen Mobilitätsangebots. Die Bahn wird nicht nur als Verkehrsmittel, sondern auch als wichtiger Baustein für den Tourismus betrachtet. So sollen künftig die Anreise zu Wanderwegen, Pilgerwegen und Mountainbikestrecken sowie die Anknüpfungspunkte an den Bahnhöfen stärker beworben und entsprechend beschildert werden.

Gäste kommen mit der Bahn

Ziel ist es, sowohl Tagesausflügler als auch Kurzurlauber verstärkt in die Region zu bringen. Ein weiterer Ansatz betrifft die leerstehenden Bahnhofsgebäude. Diese sollen durch alternative Nutzungen wiederbelebt und für die Region attraktiv gemacht werden. Bürgermeister Klaus Falkinger, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Mühlkreisbahn, erklärt: "Wir sind bestrebt, auch die ungenutzte Haltestelleninfrastruktur zu einem wertvollen Bestandteil der Region zu machen. Es gilt, sie im Sinne des nachhaltigen Tourismus neu zu denken und zu nutzen."

Ein wesentlicher Baustein für die zukünftige Mobilität in der gesamten Region ist die Errichtung der Regional-Stadtbahn Linz als Bindeglied der Mühlkreisbahn zum Hauptbahnhof. "Wir beobachten die Planungen dieses wichtigen Projekts mit Interesse und sind sehr optimistisch, dass der Zeitplan für die Realisierung eingehalten wird", sagt Falkinger. Auch Robert Struger, Berater der ARGE Mühlkreisbahn, ist überzeugt: "Die Regional-Stadtbahn Linz ist unverzichtbar für die Weiterentwicklung der Mühlkreisbahn. Die Kombination aus öffentlichem Nahverkehr und attraktiven touristischen Angeboten wird die Region langfristig stärken."

Tourismus interessiert

Bettina Berndorfer, stellvertretende Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich, unterstützt die neuen Konzepte: "Nachhaltigkeit hat in unserer neuen Tourismusstrategie einen festen Platz. Die Mobilität der Gäste, die ohne Auto anreisen, ist uns besonders wichtig. Deshalb fördern wir aktiv den Zugang zu Ausflugstipps mit der Mühlkreisbahn." Auch Reinhold List, Projektleiter des Tourismusverbandes Mühlviertel, ist zuversichtlich: "Der Tourismusverband Mühlviertel setzt auf umweltfreundliche Mobilität mit der Mühlkreisbahn, um unseren Gästen eine entspannte, nachhaltige und authentische Reiseerfahrung zu bieten. Auf unserer Website finden alle Ausflugsgäste und Urlauber alle wichtigen Informationen zur klimafreundlichen Anreise."

Für Hans Falkinger, Obmann und Entwickler der Mountainbikeregion Granitland, ist die Einbindung der Mühlkreisbahn in das Mountainbike-Angebot unumgänglich: "Die Mühlkreisbahn muss Teil unseres Angebotskonzepts werden, um das Granitland als Mountainbike-Destination noch attraktiver zu machen."

Klaus Falkinger, Bürgermeister in Kleinzell und Sprecher der ARGE Mühlkreisbahn

