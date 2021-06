Zwischen Rot und Grün springt derzeit die "Bade-Ampel" für die Freizeitwiese an der Aist in Schwertberg hin und her. Zu Wochenbeginn hatte die Marktgemeinde Schwertberg auf Basis mehrerer von ihr in Auftrag gegebener Messungen Entwarnung gegeben. Am Mittwoch hat sich die Situation jedoch wieder um 180 Grad gedreht: Die Ergebnisse einer am Montag vom Land durchgeführten amtlichen Kontrolle zeigten erneut über dem Grenzwert liegende Werte der hygienischen Parameter – vor allem Escherichia