MRT ausgelastet: 40 Anmeldungen am ersten Tag

ROHRBACH-BERG. 4500 Untersuchungen sollen jährlich mit dem neuen MRT durchgeführt werden.

Der MRT hebt die Diagnostik in Rohrbach auf ein neues Niveau. Bild: Gespag

Dass der lange ersehnte Magnetresonanz-Tomograph (MRT) am Landeskrankenhaus Rohrbach keinen Tag zu früh in Betrieb genommen wurde, beweist die Tatsache, dass gleich am ersten Tag 40 Anmeldungen ins Haus flatterten. "Das zeigt, wie notwendig dieses Gerät war", sagt Julia Constanze Röper-Kelmayr, die als neue Leiterin des erweiterten Radiologie-Instituts ihren Dienst in Rohrbach angetreten hat. Dabei achtet man im Mühlviertel darauf, den MRT sparsam einzusetzen: "Wir haben es hier mit einem faszinierenden Verfahren zu tun, das ohne Strahlenbelastung für die Betroffenen Schnittbilder des Körpers mit höchster Detailgenauigkeit liefert. Die Versuchung in der Diagnose ist also groß, den MRT anderen bildgebenden Verfahren automatisch vorzuziehen. Aber nur eine sinnvolle Mischung aller Methoden führt rasch und sicher zu den gewünschten Ergebnissen", sagt die neue Primaria und ergänzt: "Bei Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungsapparates wie Meniskus-, Muskel- und Gelenksverletzungen oder Bänderrissen, aber auch bei Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Schlaganfällen und in der Gefäßchirurgie sowie bei der Charakterisierung von Leberläsionen liefert die Magnetresonanz die optimale Grundlage für Diagnosen." Die neue Primaria ist seit Anfang Februar Chefin des 18-köpfigen Radiologie-Teams.

4500 Untersuchungen jährlich

Beim MRT werden pro Jahr 4500 Untersuchungen angestrebt. "Der Bereich ist sehr großzügig gestaltet, damit wir die Patienten gut auf die Untersuchung vorbereiten und aufklären können", freut sich Röper-Kelmayr. "4500 Untersuchungen sind ein ambitioniertes Ziel für einen Neustart. Aber wir schließen eine wichtige Versorgungslücke", sagt dazu gespag-Geschäftsführer Harald Schöffl. Primar Peter Stumpner, ärztlicher Direktor am LKH Rohrbach, ergänzt: "Die Patienten kommen stationär aus dem eigenen Haus und der Ambulanz und werden auch von niedergelassenen Ärzten überwiesen." Dieses Modell der Zusammenarbeit und Nutzung ist einzigartig in Oberösterreich.

Team wird aufgestockt

Eine neue Fachärztin mit MR-Erfahrung wird bald das Radiologie-Team ergänzen. Außerdem ist der pensionierte Primar Martin Oertl weiterhin als Facharzt für Radiologie im Krankenhaus tätig. "Wir brauchen gerade abseits der Ballungsräume nicht nur medizinische Spitzenversorgung, sondern auch Menschen, die anpacken, zuhören und greifbar sind", ist Primar Stumpner mit der Neubesetzung und der guten Ausstattung der gesamten Radiologie zufrieden. Immerhin habe man auf die Notwendigkeit des dezentralen MRT in Rohrbach jahrelang hingewiesen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema