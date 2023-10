Mountainbiker (34) bei Sturz in Freistadt schwer verletzt

Der Notarzthelikopter stand am Mittwochabend erneut im Bezirk Freistadt im Einsatz. Ein 34-Jähriger war gegen 18 Uhr vor einem Haus in einer Gemeindestraße in Freistadt zu Sturz gekommen. Laut Polizei prallte er kopfüber auf den Asphalt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde von einem Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Schon am Vormittag hatte der Hubschrauber im Mühlviertel einen Schwerverletzten ins Spital bringen müssen: Ein 89-Jähriger hatte sich mit seinem Pkw überschlagen.

