Mountainbike-Stars geben sich die Ehre

Gerade einmal eine Woche nach dem "Granitbeißer" in St. Georgen am Walde folgt dieses Wochenende bereits der nächste Höhepunkt des Mountainbike-Sports im Mühlviertel: In Wintersdorf bei Ottenschlag wird am Sonntag beim Rennen "Rund um den Roadlberg" um die Oö. Landesmeisterschaft in der olympischen Mountainbike-Disziplin Cross-Country gefahren. Außerdem feiern die Veranstalter vom ARBÖ Askö RC Linz McDonald’s ein feines Jubiläum: Zum 25. Mal geht das Rennen an den Start.

Aus diesem Anlass dürfen sich die Fans auf das Antreten einer Weltklasse-Athletin freuen: U23-Vizeweltmeisterin und Junioren-Weltmeisterin Laura Stigger hat ihr Kommen für das Elite-Rennen zugesagt. Ebenfalls mit am Start ist Lukas Kaufmann, der zu den Favoriten im Rennen um die Landesmeisterschaft zählt sowie die junge Mühlviertlerin Clara Sommer. Start und Ziel ist beim Roadlhof in Wintersdorf bei Ottenschlag im Mühlkreis. Das Elite-Rennen der Damen über sechs Runden zu je 3,8 Kilometer beginnt am Sonntag um 11.30 Uhr. Die Herren starten ihr Rennen über acht Runden schließlich um 13.30 Uhr.

Bereits am Samstag wird der Mountainbike-Nachwuchs über die Strecke jagen. Alle Informationen auf rc-arboe-linz.jimdosite.com