Motorsportgeschichte in Bad Mühllacken hautnah erleben

Josef Binder in einem Lotus 61

Fahrzeuge, die in den vergangenen Jahrzehnten Motorsportgeschichte geschrieben haben, können diesen Samstag, 5. August, beim Bergrennrevival der Motorsport IG Bad Mühllacken aus nächster Nähe bewundert werden. Möglich macht dies das an diesem Tag geltende Reglement. Denn die Strecke, die in den 1970er Jahren als schnellster Bergrennkurs der Welt galt, wird ohne Zeitnehmung unter den Regeln, die die Straßenverkehrsordnung vorgibt, abgefahren – und das gleich zwei Mal: um 12.30 Uhr und um 15 Uhr.

Auf der Nennliste finden sich zahlreiche Motorsport-Heroen vergangener Jahre wie Ewald Lokaj, Florian Mauhart, Franz Wöss, Rudi Stohl, Herbert Grünsteidl, Wolfgang Stropek oder Rallye-Ikone Walter Röhrl. Pilotiert werden Boliden unterschiedlichsten Kalibers, vom kleinen Puch 500 über den BMW-Tourenwagen 635 CSI bis zum Ford GT40 oder einem Formel-1-Boliden von James Hunt. Auch bei den Motorrädern und Seitenwagengespannen sind einige Staatsmeister mit ihren damaligen Fahrzeugen vertreten.

Das Starterfeld umfasst etwa 40 historische Motorräder/Gespanne sowie 130 Rennwagen und Elitefahrzeuge. Der Eintritt ist frei. Durch den Kauf von Aufnähern, Rennprogrammen und Aufklebern kann der Verein unterstützt werden. Ausschank und Verpflegung wird durch die FF Bad Mühllacken und Lacken durchgeführt.

Weitere Informationen: migbm.at

