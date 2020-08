Motorradstrecke B119: Neben dem Tempo wird jetzt auch Lärm kontrolliert

Die „Aumühle“-Strecke der B119 zwischen Grein und St. Georgen am Walde ist beliebter Treffpunkt von Motorradfahrern aus ganz Österreich. Um einerseits die Verkehrssicherheit entlang dieser kurvenreichen, gut 15 Kilometer langen Strecke zu verbessern, andererseits die lärmgeplagten Anrainer zu schützen, hat das Land Oberösterreich nun in Fahrtrichtung Dimbach erstmals ein fix stationiertes Messgerät für Motorradfahrer in Betrieb genommen, die zu laut unterwegs sind.

Bei einer Überschreitung des voreingestellten Dezibel-Wertes von 84 dB wird über eine Displayanzeige an der darauffolgenden Anzeigetafel das Wort „Leiser!“ angezeigt. Aber nicht nur die Lautstärke wird gemessen: Auch auf überhöhte Geschwindigkeit folgen Warnhinweise. Wenn Motorräder die hier geltende 70 km/h Beschränkung überschreiten, wird das Wort „Langsam“ angezeigt. Wer sich an das Tempolimit hält, bekommt ein „Danke“ zu Gesicht.

„Vielen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern ist häufig nicht bewusst, welche Lärmpegel von ihren Maschinen ausgehen. Mit dem Dialogboard haben wir ein Pilotprojekt gestartet, das allen, die auf dieser Strecke unterweg sind, ein direktes Feedback gibt. Ich freue mich, wenn dadurch das Bewusstsein für angepasste Geschwindigkeiten und Lärmemissionen gestärkt wird“, sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP).

Die Erfahrungen mit dem Gerät an der B119 werden heuer nach Ende der Saison von Sachverständigen ausgewertet. Wenn sich positive Effekte zeigen, soll über die Installation weiterer Geräte an einschlägigen Strecken nachgedacht werden, kündigt Steinkellner ein Ausrollen dieser Maßnahme auf andere Verkehrsabscnitte in Oberösterreich an.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.