Motorradlenker im Mühlviertel bei Sturz schwer verletzt

Der 50-Jährige war in der Ortschaft Liebenstein in Richtung Maxldorf unterwegs. In einer Rechtskurve befand sich auf einem kurzen Abschnitt Schotter auf der Straße, darauf kam der Motorradlenker zu Sturz.

Ein nachkommender Pkw-Lenker fand den Verunfallten neben der Fahrbahn liegend und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 50-Jährige aus dem Bezirk Freistadt mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 10" in Krankenhaus geflogen.

