Motorradfahrer stürzte nach missglücktem Überholmanöver

Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Linz hatte gegen elf Uhr auf Höhe der Ortschaft Aich versucht, einen Lastwagen auf der L576 zu überholen. Dabei touchierte er eine entgegenkommende Bikerin und verlor die Kontrolle über sein Zweirad.

Während sich die 35-jährige Slowakin auf ihrem Motorrad halten konnte und mit leichten Verletzungen davon kam, kam der Mann zu Sturz. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Linz gebracht werden musste, teilte die Polizei am Nachmittag mit.