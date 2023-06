Motorradfahrer stürzte in Bad Leonfelden in Wald

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Dabei fuhr ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Motorrad auf der B 126, der Leonfeldner Straße, von Linz kommend Richtung Bad Leonfelden. In der Ortschaft Elmegg kam er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und wurde in die bewaldete Böschung geschleudert. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper