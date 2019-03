Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt

Ein 72-jähriger Pensionist dürfte zwei Motorradfahrer übersehen haben, als er auf der Schallerbergstraße von Traberg Richtung Ahorn unterwegs war und in der Ortschaft Obertraberg links abbiegen wollte. Der erste Motorradfahrer konnte noch rechts an dem abbiegenden Auto vorbeifahren. Der dahinterfahrende 23-jährige bremste zwar noch ab, prallte aber gegen die Front des Autos. Er wurde etwa 18 Meter in die angrenzende Wiese geschleudert und blieb dort liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in den MedCampus III in Linz geflogen. Auch der 72-jährige Autolenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.