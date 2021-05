Motorradfahrer musste nach Kollision mit Holzstapel reanimiert werden

Der Mann war in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Holzstoß gekracht. Er trug keinen Helm und blieb nach dem Sturz regungslos liegen. Der Schwerverletzte kam mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum Linz, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Der Mühlviertler hatte sich das Bike von einem Freund geliehen. Dieser fand ihn auch, weil er sich auf die Suche nach dem 29-Jährigen gemacht hatte.