Motorradfahrer fuhr durch Hecke und landete in Wiese

Der 52-Jährige aus dem Bezirk Eferding war am Sonntag auf der Tannberg Straße in Richtung Sarleinsbach unterwegs. Augenzeugen berichten, dass der Mann kurz die Orientierung verloren haben dürfte, als er auf eine Kreuzung zufuhr. Er bremste das Motorrad stark ab, kam dadurch von der Fahrbahn ab und durchschlug mit dem Fahrzeug eine Hecke neben der Fahrbahn. Auf der dahinter liegenden Wiese kam er zu Sturz und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Rohrbacher Landeskrankenhaus gebracht.

