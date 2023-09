Motorradfahrer flog im Mühlviertel über Auto

Die 45-jährige Frau aus dem Bezirk Rohrbach fuhr gegen 15.10 Uhr mit ihrem Auto auf der L1507 von St. Martin in Richtung Aschach. In St. Martin wollte sie in einen Güterweg abbiegen. Zur selben Zeit lenkte ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding sein Motorrad in die gleiche Richtung. Im Zuge des Abbiegevorgangs fuhr der Motorradfahrer in die rechte hintere Seite des Autos. Er und seine Maschine wurden über den Wagen geschleudert und landeten in einer Wiese. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch einen zufällig am Unfallsort vorbeikommenden Arzt behandelt bis eine Notärztin eintraf. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Verunfallte in das LKH nach Rohrbach gebracht.

