Motorradfahrer (34) prallte in Gutau gegen Pkw

Der Linzer war mit seinem Bike von Gutau kommend in Richtung St. Leonhard bei Freistadt unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve über die Fahrbahnmitte geriet. Der 34-Jährige krachte mit seinem Motorrad gegen einen entgegenkommenden Pkw. Er erlitt Verletzungen am Bein und am Fuß und wurde von Sanitätern vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Freistadt gebracht. Die 82-jährige Autofahrerin und ihr Beifahrer (81) blieben unverletzt.

