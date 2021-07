Motorrad prallte gegen Auto - ein Schwerverletzter

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw auf dem Güterweg Riedberg in Ried in der Riedmark in Richtung Güterweg Marbach. Zeitgleich fuhr ein 26-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Perg auf diesem in Richtung Güterweg Riedberg. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Motorradlenker Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Er wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.