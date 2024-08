Motorrad kollidierte mit Traktor: 55-Jährige in Liebenau verletzt

Die Frau musste in ein Linzer Spital gebracht werden (Symbolbild).

Der Rettungshubschrauber stand am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Liebenau (Bezirk Freistadt) im Einsatz: Eine 55-Jährige musste ins Kepler Uniklinikum gebracht werden, nachdem sie bei einem Sturz mit ihrem Motorrad verletzt worden war. Das teilte die Polizei am Abend in einer Aussendung mit.

Ein missglücktes Überholmanöver war der Frau aus dem Bezirk Zwettl zum Verhängnis geworden: Als sie auf der Komauerstraße einen Traktor überholen wollten, kam es zum Zusammenstoß, weil die 25-jährige Lenkerin der Traktor im selben Moment nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Die Motorradfahrerin stürzte und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig war.

