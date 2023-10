Motorrad ging nach Unfall im Mühlviertel in Flammen auf

Eine Ausfahrt mit dem Motorrad hat für einen 36-Jährigen am Sonntagvormittag im Spital geendet: Der Mühlviertler war in seinem Heimatbezirk unterwegs, als er in einer Rechtskurve im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden plötzlich einen lauten Knall im Bereich der Kopfdichtung hörte. Er ließ sein Bike los, stürzte zu Boden und schlitterte auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch die Leitschiene, bevor er in einer Wiese zu liegen kam. Das Motorrad krachte gegen die Leitschiene und ging in Flammen auf.

Der Lenker dürfte den Sturz mit leichten Verletzungen überstanden haben, hieß es am Sonntagnachmittag seitens der Polizei. Er wurde von Sanitätern des Roten Kreuz Bad Leonfelden versorgt und dann in das Krankenhaus nach Freistadt gebracht. Die Feuerwehren Stiftung und Bad Leonfelden führten die Löscharbeiten durch. Das Motorrad brannte völlig aus.

Erst am Vortag war es im Mühlviertel zu einem schweren Motorradunfall gekommen: Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Perg war auf der B119 in Waldhausen im Strudengau gestürzt und gegen die Leitschienen geprallt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

