Motocross-Wochenende in Julbach für Nachwuchsfahrer und alte Haudegen

Auner-Cup und Amateur-Masters werden am 22. und 23. Oktober bei den alljährlichen Motocross-Rennen in Julbach ausgetragen. Die Rennstrecke ist in der ehemaligen Sandgrube an der Ortsausfahrt in Richtung Ulrichsberg angelegt. Das Areal bietet den Zusehern gute Einsicht auf große Teile des Kurses, der mit vielen Bergauf- sowie Bergabpassagen und zehn Sprüngen feinsten Motorsport garantiert. Heuer wurde der Startbereich umgebaut und der Streckenverlauf leicht abgeändert, die Rennstrecke ist jetzt 1108 Meter lang.

Das Motocross-Wochenende ist jedes Jahr ein Zuschauermagnet und zieht viele Motorsportbegeisterte aus der Region an. Durch die geografische Nähe zu Bayern kommen vermehrt auch Zuschauer aus Deutschland. Der zeitliche Ablauf beginnt mit einem Trainingssamstag ab 11 Uhr, wo die Fahrer in farblich gekennzeichneten Gruppen mit entsprechenden Zeitintervallen aufgeteilt werden.

Neben dem Amateur-Masters-Cup und der niederösterreichischen Landesmeisterschaft ist auch der Auner-Cup in Julbach zu Gast. Seit jeher dient dieser Cup vielen Nachwuchsfahrern als Sprungbrett Richtung Staatsmeisterschaft. Sechs unterschiedliche Klassen, von den Kids mit 65 ccm bis hin zu der Auner Open und der Hobby-Klasse, garantieren spannende Rennen. Der Rennsonntag beginnt ab 8 Uhr, Rennende ist um etwa 17.30 Uhr. Die Zuschauer erwarten spannende Rennen von den Kinderklassen bis hin zu den schnellsten Erwachsenenklassen.