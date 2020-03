Motocross-Fahrer schwer verletzt

Der Mann fuhr am Sonntag gegen 12 Uhr mit seinem Motorrad gemeinsam mit drei anderen Motocross-Fahrern auf der Tannbergstraße, von Doppl kommend in Richtung Obermühl. Kurz nach einem Sägewerk stürzte er auf dem fast geraden Straßenstück aus ungeklärter Ursache, wie die Polizei berichtet. Der Mühlviertler schlitterte unter einer Leitschiene durch und blieb schwer verletzt im angrenzenden Waldstück liegen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz geflogen. Sein Motorrad blieb fast unbeschädigt. Es hatte kein Kennzeichen, war aber zum Verkehr zugelassen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.