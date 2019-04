Moped kollidierte mit Linienbus: 15-Jähriger schwer verletzt

WARTBERG OB DER AIST. Schwere Verletzungen hat sich ein junger Mühlviertler bei einem Sturz mit seinem Moped zugezogen.

(Symbolbild) Bild: www.laumat.at/ Matthias Lauber

Der Rettungshubschrauber C10 stand am späten Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) im Einsatz: Es war gegen 17:35 Uhr, als ein 15-jähriger Mopedfahrer an der Kreuzung der B124 mit der Hauptstraße beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidierte.

Der Bursch touchierte den Bus frontal und stürzte auf die Fahrbahn. Wie er das Schwerfahrzeug übersehen konnte, war vorerst nicht bekannt. Der Schwerverletzte wurde an der Unfallstelle von der Rettung erstversorgt und dann vom Rettungshubschrauber C10 in den Med Campus III gebracht.

Der Busfahrer und die Fahrgäste überstanden den Unfall unverletzt. Die B124 war rund eineinhalb Stunden nur einseitig befahrbar, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

