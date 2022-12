Moped-Dieb kam bei Flucht von Fahrbahn ab

Der 38-Jährige soll das Moped in den frühen Morgenstunden aus einem Carport in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) gestohlen und in seinen Kastenwagen verfrachtet haben. Damit wollte er das Zweirad unbemerkt wegbringen. Im Zuge der Fahndung fiel der Kastenwagen den Beamten auf, sie versuchten den Lenker anzuhalten.

Dieser aber flüchtete – verfolgt von den Polizisten – in Richtung Grenzübergang Weigetschlag. Dort wendete er und fuhr auf der B126 zurück Richtung Bad Leonfelden. Er versuchte dabei mehrmals, den Streifenwagen abzudrängen.

Kurz vor Bad Leonfelden endete die Verfolgungsjagd abrupt: Der Kastenwagen kam von der Fahrbahn ab, der Tscheche wurde festgenommen. Im Fahrzeug wurde das gestohlene Moped, gestohlene Kennzeichentafeln und weiteres Diebesgut sichergestellt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.