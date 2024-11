Monsignore Honeder ist nun auch Ehrenbürger

Über Jahrzehnte hat sich Monsignore Prof. Dr. Josef Honeder in Windhaag bei Perg als Seelsorger, Historiker und großzügiger Unterstützer kommunaler Projekte verdient gemacht. Vor allem die Aufbereitung der Geschichte des Ortes und seiner Filialkirche in Altenburg lag Honeder stets am Herzen. Es ist nicht zuletzt seiner Arbeit zu verdanken, dass in Windhaag ein starkes Bewusstsein für das historische Erbe des Ortes verankert ist. Dabei hat Josef Honeder nicht nur als Historiker gewirkt: Mit großzügigen Spenden trug er maßgeblich zur Restaurierung der Filialkirche Altenburg und zur Sanierung des Priorates im Windhaager Ortszentrum bei.

Am vergangenen Sonntag überreichte ihm eine Abordnung der Gemeinde die Ehrenbürger-Urkunde Windhaags und damit die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde verleihen kann. Neben Bürgermeisterin Bettina Bernhart nahmen deren Amtsvorgänger Adolf Feiglstorfer und Anton Zuderstorfer sowie Kulturvereinsobmann Martin Luger an der Überreichung teil und würdigten Honeders Verdienste. Der solcherart Geehrte freute sich sichtlich über die ihm entgegengebrachte Wertschätzung. Bei dieser Gelegenheit übergab er ein Originalexemplar der Topographia Windhagiana über die ausgedehnten Besitzungen des Grafen Joachim Enzmilner an die Gemeindevertreter.

