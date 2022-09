Modernisierung der Berufsschule Freistadt gestartet

Die Berufsschule Freistadt ist die größte Bildungseinrichtungen des Mühlviertels. Mehr als 1.100 Schülerinnen und Schüler werden hier unterrichtet. Die praktische Ausbildung umfasst 14 Lehrberufe aus dem bautechnischen Bereich von der Betonfertigungstechnik bis zur Spenglerei und Dachdeckerei. Weil eine zeitgemäße Ausbildung auch moderne, passende Räumlichkeiten benötigt, werden in den kommenden Monaten wesentliche Teile der Schule erneuert: Praxishallen, Turnsaal und Teile des Internats.

Zu diesem Zweck lud am Freitag Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander zur Spatenstichfeier. „Eine Investition in unsere Berufsschulen ist eine Investition in die Fachkräfte von morgen. Das zahlt sich für Oberösterreich langfristig aus und deshalb investieren wir auch in die Modernisierung der Berufsschule in Freistadt.“ Bildungsdirektor Alfred Klampfer verwies ebenfalls auf die Bedeutung der 22 Berufsschulen im Land: „Aktuell besuchen in Oberösterreich mehr als 25.400 Lehrlinge eine Berufsschule.“

Derzeit setzen sich 43 Lehrende sowie 31 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Freistadt für eine optimale Ausbildung der angehenden Fachkräfte ein, betonte Direktorin Judith Blaimschein anlässlich des Spatenstichs: „Nach Fertigstellung der neuen Lehrwerkstätten können wir diese Aufgabe wieder zu 100 Prozent erfüllen.“ Dabei spiele auch das Internat, in dem bis zu 254 Jugendliche gleichzeitig untergebracht sind, eine wichtige Rolle.

Die praktische Ausbildung fand ursprünglich in Hallen direkt bei der Berufsschule und seit 2011 zusätzlich in provisorisch adaptierten Hallen der ehemaligen Molkerei statt. Mittlerweile erfüllen die Praxishallen die Anforderungen für eine zeitgemäße Ausstattung nicht mehr. In den Hallen war keine ausreichende Belichtung vorhanden. Die Installationen entsprachen ebenfalls nicht mehr dem Stand der Technik. In einem ersten Bauabschnitt wurde bereits ein Teilbereich der Hallen erneuert. Im zweiten Bauabschnitt folgen nun die restlichen Hallen und auch ein Teilbereich des Internates sowie der Turnsaal.

Im Berufsschulinternat sind derzeit etwa die Hälfte der Internatszimmer noch mit gemeinsamen Sanitäranlagen ausgestattet und auch die Zimmer selbst befinden sich in einem nicht mehr guten Allgemeinzustand. Daher soll dieser Bereich generalsaniert werden. Fertigstellung bis 2025 Das aktuelle Bauprojekt wird sich über ungefähr drei Jahre erstrecken. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Das Bauvorhaben umfasst ein Gesamtvolumen von 13,5 Millionen Euro. Foto: Land OÖ/Daniel Kauder