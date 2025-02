Modernisierung bringt den Bauern Lebensqualität

Hunderten Landwirten hat Heribert Schlechtl bei einer geordneten Hofübergabe geholfen. Nun ist es an der Zeit, dass er selbst übergibt: Mit 1. März übernimmt Elke Leitner die Leitung der Bezirksbauernkammer Rohrbach. 28 Jahre war Schlechtl in der Bezirksbauernkammer tätig (davon zwei in Wels), 27 Jahre hat er die Servicestelle für die Rohrbacher Bauern geleitet. Es war eine bewegte Zeit für den Bauernstand. Eine Zäsur war zweifelsohne der EU-Beitritt 1995, die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist seither von fast 3500 auf 1800 gesunken. Dafür hat sich die durchschnittliche Fläche von 12 auf 21 Hektar erhöht.

Starker Milchvieh-Bezirk

Bekanntlich leben ja im Bezirk Rohrbach mehr Rinder als Menschen, daran hat auch der Strukturwandel in der Landwirtschaft nichts geändert. Freilich sind die Nebenerwerbsbetriebe mit einer bis fünf Kühen weitgehend verschwunden. Dafür hat Technologisierung massiv Einzug gehalten. Der Rinderbestand hat sich von 71.000 zum Beginn der 90er-Jahre nur auf 65.500 verringert. Dabei ist die Anzahl der Rinderbetriebe im selben Zeitraum von 3500 auf knapp 1200 gesunken. Hielt 1991 ein Milchviehbetrieb noch durchschnittlich 20 Rinder, waren es zuletzt schon stattliche 55.

Die Milchlieferung stieg in diesem Zeitraum kontinuierlich an: 175,7 Millionen Kilogramm Milch lieferten die Rohrbacher Bauern zuletzt pro Jahr. Noch 2003 waren es 84,6 Millionen Kilo. Immerhin kommen fünf Prozent der gesamten Milchproduktion Österreichs aus Rohrbach. "Unsere Bauern schaffen das nur durch Modernisierung. Deshalb ist eine umfassende Beratung so wichtig", erklärt der scheidende Kammerchef, der in seiner Altersteilzeit den Landwirten noch als Berater zur Verfügung stehen wird. So ist die Dichte an Melkrobotern in Rohrbach ungebrochen am höchsten im ganzen Land: 22 Prozent der Milchbetriebe haben einen Roboter im Einsatz. "Das bringt eine gewisse Lebensqualität mit sich", weiß Kammer-Obmann Martin Mairhofer. Dazu kommt, dass sich aus der Milchwirtschaft mittlerweile auch wieder ein akzeptables Einkommen erwirtschaften lässt. Freilich bleibt die Landwirtschaft eine extrem arbeitsintensive Branche.

Immer mehr Bürokratie bringt auch immer mehr Beratungsbedarf mit sich. Deshalb ist man froh, dass der Standort der Bezirksbauernkammer Rohrbach gehalten werden konnte. "Uns ist bewusst, dass es ohne Bürokratie nicht geht, allerdings pochen wir immer auf praxistaugliche Lösungen", sagt Mairhofer. Das gelte in allen Bereichen: "Entscheidungen, die aus rein ideologischen Standpunkten getroffen werden, stoßen immer auf wenig Akzeptanz." Gemeint sind etwa die Renaturierungs- oder Entwaldungsverordnung. "Wir sind die Letzten, die sich nicht für den Naturschutz einsetzen, aber es muss immer in der Praxis umsetzbar sein." Übrigens ist Rohrbach auch ein Vorzeigebezirk, was den biologischen Landbau betrifft: Ein Drittel der Flächen im Bezirk wird von 31 Prozent der Bauern bereits biologisch bewirtschaftet. Nur Freistadt hat einen höheren Anteil an Bio-Landwirten. Mit der Bioschule in Schlägl habe man praktischerweise auch einen starken regionalen Ausbildungspartner.

Kleinstrukturierter Forst

Kleiner strukturiert ist immer noch die Forstwirtschaft. 34.000 Hektar Wald werden von 3700 Waldbesitzern bewirtschaftet, davon haben 85 Prozent jeweils weniger als zehn Hektar.

