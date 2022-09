Modernisierung alter Kraftwerke wird wichtiger

Der weltweit tätige Spezialist für Kleinwasserkrafttechnologie verstärkte sein Team nun in diesem Segment mit Roland Fleischmann. Der 33-Jährige mit langjähriger Branchenerfahrung übernahm die Leitung des Teams. Rund 17 Mitarbeiter arbeiten bei Global Hydro derzeit weltweit im Bereich des Refurbishments.

Wird immer wichtiger

"Das Segment wird gerade in Europa enorm an Bedeutung gewinnen. Die Nutzung und Optimierung bestehender Anlagen wird für die Versorgungssicherheit und die nachhaltige Energiegewinnung ein wesentlicher Faktor", sagt Fleischmann. Global Hydro zählt in diesem Marktsegment zu den führenden Anbietern weltweit, dementsprechend ambitioniert sind die Ziele: "Wir streben hier klar die Marktführerschaft an." Fleischmann absolvierte die HTL Neufelden, deren Fokus auf der Automatisierungstechnik liegt. Im Anschluss daran sammelte er zwölf Jahre Erfahrung in der Branche. Nach Tätigkeiten als Konstrukteur, Projekt- und Gruppenleiter sieht der Mühlviertler die Bestellung zum Leiter der Refurbishment-Abteilung bei Global Hydro als nächsten Karriereschritt. "Das Thema nachhaltige und saubere Energiegewinnung ist mir ein persönliches Anliegen", sagt Fleischmann.