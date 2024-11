Moderner Stützpunkt für Sicherheit und Verbrechensbekämpfung

Mit einer Schweigeminute für die Opfer des Amoklaufs in Altenfelden begann am Donnerstag der Festakt zur Eröffnung der Polizeiinspektion Mauthausen Für die Bereitschaft, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger den Kopf hinzuhalten, wenn Gefahr droht, bedankte sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ausdrücklich bei den anwesenden Beamtinnen und Beamten.

Die bereits vor dem Sommer fertiggestellte Inspektion Mauthausen ist Stützpunkt für 28 Polizeibeamte. "Es ist, als würden wir in einer neuen Welt Dienst machen", zog Dienststellenkommandant Robert Holznereinen Vergleich zur alten Inspektion in der Linzer Straße. Dass es zu diesem Neubau direkt an der B123 kommen konnte, war auch eine Folge der Strukturreform im Bezirk Perg inklusive Zusammenlegung der Dienststellen St. Georgen/Gusen und Mauthausen. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl bedankte sich beim St. Georgener Bürgermeister Andreas Derntl für die Bereitschaft der Marktgemeinde St. Georgen, diesen Reformkurs mitzutragen. Die personelle Dimension der neuen Inspektion sei nämlich auch Voraussetzung gewesen, dass im Bezirk Perg eine eigene Kriminaldienstgruppe – mit Sitz in St. Georgen – eingerichtet werden konnte.

"Die Polizei garantiert der Bevölkerung Sicherheit. Dafür ist auch die Präsenz vor Ort wichtig", sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Auf die langwierige Herbergsuche der Polizei in Mauthausens verwies Bürgermeister Thomas Punkenhofer (SP): "Was lange währt, wird endlich gut."

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

