Moderner Bahnhof für die Summerauerbahn

Es ist eine der größten Investitionen, die die ÖBB in den vergangenen Jahren in die Summerauerstrecke getätigt hat: Um 13 Millionen Euro wird der Bahnhof Wartberg-Gaisbach in den kommenden Monaten modernisiert. Die größten Brocken unter den anstehenden Baumaßnahmen sind ein überdachter Mittelbahnsteig mit Wartekoje sowie Lautsprechern und Monitoren, die Informationen in Echtzeit an die Bahnkunden übermitteln. Erneuert werden auch die komplette Gleisanlage, Weichen, Oberleitungen und Kabelwege. Zusätzlich erhält der Bahnhof ein vollelektronisches, fernsteuerbares Stellwerk neben dem bestehenden Bahnhofsgebäude. Das Bahnhofsgebäude wird unterhalb des Vordachs mit einer Infowand ausgestattet, in ein Ticket-Automat und Infovitrinen enthalten sind. Die für die Bahnkunden wesentlichen Neuerungen sollen bis zum Fahrplanwechsel heuer im Dezember fertiggestellt sein. Das gesamte Umbauprojekt wollen die ÖBB im Juni 2020 abschließen,

„Mit der Modernisierung des Bahnhofes Gaisbach-Wartberg setzen wir einen weiteren Schritt zur Attraktivierung der Summerauerbahn,“ sagte ÖBB-Projektleiter Wolfgang Mayr am Mittwoch beim gemeinsamen Spatenstich mit Wartbergs Bürgermeister Dietmar Stegfellner. Dass die ÖBB derart viel Geld in den Bahnhof Gaisbach-Wartberg investieren, sollte auch in einem größeren Zusammenhang gesehen werden, so Mayr: „Es ist uns wichtig, dass wir auch die Zufahrtsstrecken zur Westbahn attraktiv gestalten, um möglichst viele Menschen für das Bahnfahren zu begeistern.“

Der Bahhnof Gaisbach-Wartberg werde künftig als attraktive Pendler-Zustiegsmöglichkeit an Bedeutung gewinnen, ergänzt Wartbergs Bürgermeister Stegfellner: „Für die Region ist dieser Bahnhof eine wichtige Anknüpfung in Richtung Linz. Das Park-And-Ride-Areal beim Bahnhof Pregarten stößt an manchen Tagen an seine Kapazitätsgrenze. Da bietet Gaisbach schon jetzt eine gute Alternative - und in Zukunft natürlich noch viel mehr.“ Laut ÖBB-Kundenzählung wird der Bahnhof Gaisbach-Wartberg täglich von etwa 300 Bahnkunden genutzt.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at