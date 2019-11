Mobilitätswoche: Preis für Fahrrad-Initiative

Bei einem vom Land Oberösterreich anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche ausgeschriebenen Gemeindewettbewerb darf sich das Mauthausener "FahrRad"-Team gemeinsam mit Wallern und Ried/Innkreis über den ersten Platz freuen.

Die Mauthausener Initiative hatte am 17. September 150 Frühstückssackerl an fleißige Radlerinnen und Radler im Ort überreicht. Zudem organisierte man in der Mittelschule einen "RadlRekordTag", bei dem die Klasse mit den meisten Radfahrten ermittelt wurde. Die Siegerklasse wurde auf einen Ausflug in den Ennshafen eingeladen. Auch die Volksschulkinder beteiligten sich an der Aktion und bemalten den Schulvorplatz mit Straßenkreiden. Eine weitere Aktion des "FahrRad"-Teams ist die jährliche "GemeindeRadSitzung", zu der ein Großteil der Politiker tatsächlich mit dem Rad kommt.