Mobilität mit "goldener" Spende

Die Goldhauben- und Kopftuchgruppe aus Lasberg leistete mit 2500 Euro einen großen Beitrag zur Finanzierung des neuen E-Bike-Tandems für das Lebenshilfe-Wohnhaus in Freistadt. Das Tandem erleichtert den Bewohnerinnen und Bewohnern mit intellektueller Beeinträchtigung das Fahrradfahren und fördert ihre Mobilität und sportliche Betätigung im Freien. "Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das E-Bike-Tandem ein großes Plus an Lebensqualität und Unabhängigkeit", bedankte sich Lebenshilfe-Wohnhausleiter Helmut Riedrich für die großzügige Unterstützung bei der Obfrau der Gruppe, Helga Satzinger, und dem ganzen Goldhauben-Team.

