Mobile Toilette beim Bahnhof gesprengt

Vermutlich mit einem Feuerwerkskörper haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag eine beim Bahnhof aufgestellte mobile Toilette gesprengt. Das Kunststoff-Häuschen wurde dabei völlig zerstört, Trümmer lagen im Umkreis von mehreren Metern verteilt. Mitarbeiter des Schwertberger Bauhofs hatten die unangenehme Aufgabe, die Reste einzusammeln und den Platz wieder zu säubern. „Das ist kein Lausbubenstreich mehr, sondern hochgefährlich und Verwüstung öffentlichen Eigentums“, sagt Bürgermeister Max Oberleitner und ersucht mögliche Zeugen, sich mit ihm oder der Polizei Perg in Verbindung zu setzen. Bereits in der Silvesternacht war in Schwertberg beim Sommerhaus eine Mülltonne gesprengt worden.

