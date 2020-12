Mobile Teams sollen in den Schulen Corona-Infektionsherde rasch aufspüren

Ein sicherer Schulbetrieb mit schnell verfügbaren Testungen ist für den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie entscheidend. Elf mobile Test-Teams sollen dazu in ganz Oberösterreich stationiert werden. Der Stützpunkt für sämtliche Schulen des Bezirkes Rohrbach wurde im Gymnasium eingerichtet. Seit vergangener Woche machen täglich zwei Schulärztinnen im Gymnasium Rohrbach Dienst und fahren bei Bedarf in die Schulen des Bezirks, um dort Covid19-Schnelltests durchzuführen – entweder bei Schülern oder beim Lehr- und Verwaltungspersonal. „Sobald jemand während der Unterrichtszeit Symptome entwickelt, müssen die Direktionen mit der Leitstelle in der Bildungsdirektion Kontakt aufnehmen. Diese treten daraufhin mit uns in Verbindung", sagt eine der diensthabenden Schulärztinnen im Bezirk Rohrbach, Pia Stütz-Valetti.

„Es gibt zwei Wege zum Test: Entweder – wenn zum Beispiel der Weg zumutbar ist – kommen die Betroffenen zu uns in den Stützpunkt, oder wir fahren selbst in die entsprechende Schule und führen dort den Test durch." Getestet wird vorwiegend – wie schon bei den Massentests am Wochenende – per Nasenabstrich. Das Ergebnis erhalten die Betroffenen nach etwa einer Viertelstunde. Die mobilen Teams sollen vorerst bis zum Ende des ersten Schulsemesters unterwegs sein.

Sonja Posch ist Schulärztin der Bildungsdirektion des Landes Oberösterreich. Sie ergänzt landesweit die mobilen Teams – so auch im Bezirk Rohrbach – und legt großen Wert darauf, dass kein Kind ohne das Einverständnis der Eltern getestet wird: „An allen Schulen des Bezirkes werden deshalb schon vorab Einverständniserklärungen an die Eltern übermittelt, sodass im Fall des Falles rasch gehandelt werden kann. Ab 14 Jahren können die Schüler diese Entscheidung selbst treffen." Sollte ein Kind getestet werden müssen, ist eine Begleitung durch die Eltern ausdrücklich erlaubt – nicht zuletzt, um den Kindern eventuelle Ängste zu nehmen.

Durchgeführt werden die Corona-Schülertests im Foyer der Bezirkssporthalle. Direktor Nikolaus Stelzer sieht das neue Verfahren, um Covid19-Fälle möglichst rasch zu erfassen und bei Bedarf zu isolieren, positiv. Damit verfüge man über ein Instrument, um eine Ausbreitung von Infektionsherden in den Schulen zu verhindern: "Die mobilen Teams sind für uns sehr wertvoll. Unsere Schulärztinnen haben sich dankenswerterweise besonders bei der Einrichtung des Stützpunktes beteiligt. Damit ist garantiert, dass das Ergebnis des Schnelltests innerhalb kürzester Zeit vorliegt. Bei einem negativen Befund kann der Schulbetrieb ungehindert fortgeführt werden. Erst wenn ein positiver Fall vorliegt, wird die Maßnahmenkette der Gesundheitsbehörde in Gang gesetzt." Für die Schulen bedeute dies vor allem mehr Planbarkeit beim Personal, da Lehrer nach einem negativen Ergebnis weiterhin eingesetzt werden können.