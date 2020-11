Mitterkirchner verlegen ihren Adventzauber in das Internet

Der Advent 2020 wird anders als gewohnt: Mehr stille Zeit daheim – weniger Trubel. Das heißt aber auch: Nahezu keine Christkindlmärkte. Auch für den Kulturausschuss der Marktgemeinde Mitterkirchen stellte sich damit die Frage: Was tun mit dem beliebten Adventzauber in der Machlandgemeinde?

Ihn einfach abzusagen, wäre für Ausschussobfrau Eva Sattler nicht in Frage gekommen: „Wir haben unseren Adventzauber sieben Jahre lang mit großem Engagement aufgebaut. Da wollten wir ihn nicht so ohne weiteres ausfallen lassen.“ Daher wurde nach einer Möglichkeit gesucht, die vielen bereits fix angemeldeten Kunsthandwerker mit den Menschen in der Region in Verbindung zu bringen. Die Lösung für die Mitterkirchner lautete daher: Ein Adventzauber-Online. Damit wird es in Mitterkirchen heuer trotz aller Widrigkeiten möglich sein, einen Adventmarkt zu besuchen. Nur halt nicht im gewohnten Umfeld des Marktzentrums, sondern daheim auf der Couch, auf der Ofenbank bei einer Tasse Glühmost oder Tee sowie Keksen und Kletzenbrot.

„Unser Adventzauber hat traditionell einen hohen Anteil von Ausstellern aus der Region. Daher war es uns wichtig, dass Aussteller und Kunden auch in dieser besonderen Zeit in Verbindung bleiben“, sagt Ausschuss-Obfrau Eva Sattler. Diesen Anbietern wird heuer auf einer eigens dafür gestalteten Homepage ein Forum geboten. An die 50 Aussteller finden sich auf der seit Mittwoch frei geschalteten Seite www.mitterkirchneradventzauber.at bereits. Fotos geben einen Eindruck vom jeweiligen Angebot, Internet-Links, Mailadressen und Telefonnummern sollen den Kontakt der Online-Marktbesucher zu den Ausstellern ermöglichen. „Die Vielfalt ist enorm. Sie reicht von klassischer Weihnachtsbäckerei, Kunsthandwerk aus Metall, Wolle, Keramik, Holz und vielem mehr. Geschenkartikel und Fotos sind besonders in der Weihnachtszeit beliebt, und dürfen natürlich nicht fehlen“, schildert Eva Sattler. Dazu kommen Direktvermarkter von pikanten und süßen Gaumenfreuden, die das Herz der Besucher höher schlagen lassen.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at