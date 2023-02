Mittelschule Waldhausen stellte beide Ski-Bezirksmeister

Die Ski-Bezirksmeisterschaften der Schulen des Bezirks Perg gingen bei herrlichem Winterwetter und tollen Pistenverhältnissen am Schorschi-Hang in St. Georgen über die Bühne. Die Mittelschule St. Georgen/Walde als Veranstalter trug das Rennen in Zusammenarbeit mit dem Schorschi-Skiklub aus. Insgesamt gingen 133 Schülerinnen und Schüler aus sieben Schulen an den Start. Die beiden Tagesschnellsten kamen sowohl bei den Mädchen mit Christina Haider als auch bei den Burschen mit Mateo Steindl aus der Mittelschule Waldhausen. In der Mannschaftswertung hatte die Mittelschule St. Georgen am Walde die Nase vorne.

Die einzelnen Klassensieger: Manuel Schachinger, Janik Lumetsberger, Kevin Lumetsberger, Lukas Fürst (MS St. Georgen/Walde), Sophia Baumgartner, Christina Haider, Mateo Steindl (MS Waldhausen), Anna Trauner, Lorenz Trauner, Pauline Steiner (SMS Bad Kreuzen), Anna Knoll, Marion Wiesinger (MS Perg Stadtzentrum), Matthias Aigner, Margarita Merckens (Europagymn. Baumgartenberg), Robin Aigner (MS/PTS Grein).

