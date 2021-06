Mit zwei 4:0-Siegen sicherten sich die Arnreiterinnen Viertelfinal-Einzug

Gleich zwei Spiele bestritten die Arnreiter Faustballdamen an diesem Wochenende. Um ins Bundesliga-Viertelfinale zu kommen, waren die Siege gegen Hirschbach und Reichenthal Pflicht. Doch keine Spur von Nervosität bei den Mühlviertlerinnen, schon am Samstag vor Heimpublikum ließen sich die Spielerinnen nicht ins Schwitzen bringen und holten einen klaren 4:0-Sieg nach Hause. Und auch am Sonntag, auswärts in Reichenthal, zeigte die Mannschaft rund um Kapitänin Tanja Gahleitner eine kompakte Mannschaftsleistung. Trotz schwieriger Windverhältnisse ließen sie ihre Gegnerinnen nicht ins Spiel kommen und holten einen souveränen 4:0-Sieg. Somit ist der Einzug ins Viertelfinale fixiert. Wer als Gegner den Arnreiterinnen dann in einer Hin- und Rückrunde gegenübersteht, entscheidet sich nach dem Grunddurchgang. Als Schlusslicht der Tabelle wird es jedoch kein Zuckerschlecken, gegen eine Tabellenspitze anzukommen.

In der letzten Grunddurchgangsrunde reisen die Mühlviertlerinnen kommendes Wochenende ins Innviertel und treten gegen Höhnhart an. Auch in der letzten Runde wollen die Arnreiterinnen nochmals alles geben und einen Sieg nach Hause holen, ehe es dann nach einer kurzen Verschnaufpause weiter in die Viertelfinalspiele geht.

Ebenfalls erfreuliche Nachrichten von der 2. Bundesliga: Gegen TuS Raiffeisen Kremsmünster gelang den Arnreiterinnen von Anfang an ein druckvolles Spiel, sie holten auf heimischer Anlage einen klaren 4:0-Sieg.