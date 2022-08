"Mit Wegschauen produzieren wir Flüchtlingsströme"

Nach drei Jahren war es für Franz Hehenberger als Geschäftsführer von "Sei So Frei" wieder an der Zeit, Uganda und Tansania zu besuchen. Es waren Jahre, in denen man in den reichen Weltgegenden mit sich selbst beschäftigt war und an Entwicklungszusammenarbeit fast keinen Gedanken verschwendet hat. Umso wichtiger sei es, dass weitergearbeitet wird. "Wir sehen, dass die Menschen dort, wo wir sind und arbeiten, wieder eine Perspektive haben und bleiben", sagt der St. Petringer und nennt das Beispiel von Kate Mayea. Die 72-Jährige ist nach der Hilfe durch Sei So Frei als Schweinezüchterin erfolgreich und erwirtschaftet damit ein bescheidenes, aber gesichertes Einkommen.

Kate Mayea ist mit der Schweinezucht erfolgreich. Bild: Sei So Frei

Herausforderungen enorm

Trotzdem bleiben die Herausforderungen enorm: "Die Bevölkerung explodiert geradezu. Wir müssen mit den Menschen über ihre Familienplanung sprechen und machen das auch", sagt Hehenberger. Zustimmung kommt hauptsächlich von den Frauen. "Für die Männer gilt immer noch, dass das Ansehen mit der Anzahl der Kinder steigt. Dabei vergessen sie leider immer wieder, dass sie die Kinder auch ernähren müssen", erzählt der erfahrene Entwicklungsspezialist.

Gerade darum sei auch Bildung ein entscheidender Schlüssel zu einer besseren Zukunft. "Während Corona gab es keine Schule. Mangels technischer Ausstattung war natürlich auch an einen Fernunterricht nicht zu denken. Nun beginnt das Bildungssystem wieder langsam anzuspringen", erzählt der Mühlviertler (siehe Bericht rechts). Doch Schulen zu errichten allein sei zu wenig. "Man muss immer auch die Politik ins Boot holen, damit die Schulen erhalten bleiben und die Lehrer bezahlt werden."

Franz Hehenberger Bild: Sei So Frei

Hoffnung durch Tourismus

Dass das nicht immer leicht ist, davon kann der Mühlviertler ein Lied singen. Vor allem in Tansanias neue Präsidentin Samia Suluhu Hassan setzt er aber große Hoffnung: "Tansania ist so ein schönes Land und will sich nun dem Tourismus mehr öffnen. Das birgt sehr viele Chancen für die Zukunft."

Letztlich sei es genau diese Perspektive, die die Menschen davon abhalten kann, die Flucht anzutreten. "Wir müssen helfen. Denn mit dem Wegschauen produzieren wir nur Flüchtlingsströme, die niemand haben will und die wir auch gar nicht bewältigen können", mahnt Hehenberger. (fell)