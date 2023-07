Mit Wasser befüllte Güllefässer werden zu rollender Reserve für die Feuerwehr

Am Sonntag unterstützten Landwirte mit Jauchefässern die Feuerwehr bei einem Flurbrand.

Gleich zwei Mal wurde am Sonntag Alarmstufe 3 und damit die höchste Stufe bei Einsätzen der Feuerwehr ausgerufen. Zunächst kurz nach 14 Uhr beim Brand einer Ballenpresse in Pregarten, der sich rasch auf einen großen Teil des Feldes ausbreitete und auf das angrenzende Waldgebiet überzugreifen drohte. Zwei Stunden später galt es beim Brand eines Holzstoßes direkt neben einem Waldstück in Ruhstetten (Gemeinde Katsdorf) erneut, eine Brandkatastrophe zu verhindern.