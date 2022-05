Mit verbotenen Waffen ins Mühlviertel eingereist

Ihr Fahrzeug, in dem sieben Personen saßen, wurde um 17.00 Uhr in Weigetschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten zwei - verbotene - Taschenlampen mit Elektroschock-Funktion, berichtete die oberösterreichische Polizei am Montag.

Die Exekutive sprach ein vorläufiges Waffenverbot gegen die in Niederösterreich lebenden Rumänen aus. Auch eine CO2-Waffe samt 2.000 Stück Munition und ein Kampfschwert führten die beiden mit. Sie wurden angezeigt.