Mit Swing in den Advent

Wenn am ersten Adventsonntag (27. November; 18 Uhr) in der Bruckmühle die Bühnenlichter für das Benefizkonzert "Fast Christmas" der Big Brass & Rhythm Band Freistadt angehen, dann ist schon "fast" Weihnachten. Denn die Zeit bis zum Fest wird, wie jedes Jahr, schnell vergehen: schnell oder "fast", wie moderne Mühlviertler sagen würden. Es wird bei dem Konzert aber nicht nur "fast" (also schnell) gespielt. Auch besinnliche Musik wird zu hören sein.

Nicht nur fast sicher, sondern ziemlich sicher sind auch singende Gäste aus der Region zu hören. Für den engelsgleichen gesanglichen Aufputz sorgen Leonie Ecker, Miriam Etzlstorfer, Magdalena Zeiml, Ulrike Wurm-Weißenböck, David Bergsmann, Ronald Himmelbauer und Severin Renoldner.

Der Reinerlös des Abends wird für den Rotkreuz-Markt in Hagenberg und den "Sozialtopf" des Sozialservice Zweigstelle Pregarten gespendet. Sämtliche Musiker verzichten auf eine Gage.