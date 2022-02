Mit Rock and Roll in den Frühling

Abseits von Hochgeschwindigkeits-Hymnen wie "Rock Around the Clock" oder "Jailhouse Rock", widmet sich der Musiker in seinem aktuellen Programm der gefühlvollen Seite der Rocker: beginnend im "Doo-Wop"-Zeitalter, dann ein Stopp beim Surf-Sound der Beach Boys, ein nächster Halt in der Soul-Ecke von Motown bis hin zu Pop-Größen wie Billy Joel – all das und viele Überraschungen sind die musikalischen Zutaten dieser Show, die am Samstag, 19. März, in der Bruckmühle Pregarten zu erleben ist. Veranstaltet wird der Abend vom Lions Club Pregarten-Aisttal. Der Erlös kommt Hilfsprojekten in der Region zugute. Karten gibt es unter www.bruckmuehle.at