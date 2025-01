Mit Pkw in St. Martin im Mühlkreis überschlagen: Lenkerin (42) verletzt

Die Frau aus dem Bezirk Rohrbach fuhr in der Nacht auf Sonntag entlang eines Güterweges in St. Martin im Mühlkreis, als sie in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich mehrmals, bevor es in der Wiese auf den Rädern zum Stillstand kam.

Die Lenkerin erlitt dabei Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Beifahrer, ihr 52-jähriger Lebensgefährte, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach, blieb unverletzt. Ein Alkomattest bei der Lenkerin verlief mit 0,78 Promille positiv. Am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein erheblicher Sachschaden.

