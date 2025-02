Mit Notfallsanitäter in den Einsatz: Rotes Kreuz wird noch professioneller

Wählt man im Notfall 144, wird meist ein Sanitätseinsatzwagen, also eine "normale" Rettung, auf den Weg zum Patienten geschickt. Zwei gut ausgebildete Rettungssanitäter sind standardmäßig an Bord. In speziellen Fällen kann es aber in Zukunft auch vorkommen, dass ein Notfallsanitäter mit Zusatzausbildung ausfährt. Denn heuer wird im Bezirk Rohrbach das mit zwei Fahrzeugen gestartete Projekt SEW N auf vier Ortsstellen ausgerollt. Das N steht eben für Notfall. Dabei handelt es sich um einen Rettungswagen, der nicht nur mit mindestens einem Notfallsanitäter ausgestattet ist, sondern auch zusätzliche medizinische Ausstattung mitführt. Stationiert werden diese künftig in Neufelden, Ulrichsberg, Hofkirchen und St. Veit. Auch in Rohrbach wird es eine Neuerung geben: Dort wird der SEW N von einem Rettungstransportwagen (RTW) ersetzt. Dabei handelt es sich um einen Kleinlastwagen, der im Vergleich zu den normalen Rettungsfahrzeugen viel mehr Platz für die Patientenversorgung bietet. Darüber hinaus bleibt natürlich das Notarztfahrzeug im Einsatz, das einen ausgebildeten Notarzt zum Patienten bringt, sofern das nötig ist.

Dass Fahrzeuge der neuesten Generation auch tatsächlich gebraucht werden, zeigt ein Blick auf die Jahresbilanz des Roten Kreuzes im Bezirk Rohrbach: 31.000 Ausfahrten, mehr als eine Million zurückgelegte Kilometer und 166.240 freiwillig geleistete Stunden allein im Rettungsdienst stehen zu Buche. Geschultert werden diese von den 1300 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in den verschiedensten Sparten des Roten Kreuzes aktiv sind.

Unterschiedliche Aufgaben

Fast 1500 Personen besitzen im Bezirk Rohrbach eine passende rote Jacke. Der bei weitem überwiegende Teil, nämlich 1329 Personen, arbeitet freiwillig. Der Großteil ist im Rettungsdienst beschäftigt, weshalb man in diesem Bereich auch auf ausreichend Nachwuchs angewiesen ist. "Im Vorjahr haben wir mehr als 100 neue Sanitäter ausgebildet", freuten sich RK-Bezirksstellenleiterin Wilbirg Mitterlehner und Bezirks-Rettungskommandant Johannes Raab. Drei Kurse werden pro Jahr angeboten, einer davon als Sommerakademie.

Aber auch all jene, die sich mit dem klassischen Rettungsdienst nicht identifizieren können oder altersbedingt aufhören, hält das Rote Kreuz eine Jacke bereit: 22 Ehrenamtliche engagieren sich etwa im Besuchsdienst, 93 bei Essen auf Rädern oder fast 40 im Rotkreuz-Markt in Aigen-Schlägl. Dazu kommt das Jugendrotkreuz mit 277 Kindern.

