Mit neuem Regional-Markt will Verein mehr Kaufkraft in Münzbach halten

Die Idee geisterte schon geraume Zeit in den Köpfen einiger Mitglieder des Forums Münzbach rund um seinen neuen Obmann Simon Leimhofer und Gerald Loisl herum: Irgendetwas sollte unternommen werden, um die Nahversorgung in Münzbach zu beleben. „Obwohl Münzbach eine Zuzugsgemeinde ist, geht das Nahversorgungsangebot immer mehr zurück. Glücklicherweise haben wir noch eine Bäckerei und Fleischerei im Ort. Aber ein etwas größeres Angebot im Zentrum von Münzbach ist für eine positive Ortsentwicklung einfach notwendig“, begründen die beiden Hauptorganisatoren ihre Initiative.

Bei den genaueren Überlegungen kristallisierte sich zusehends heraus, dass man die Infrastruktur im ehemaligen Kaufhaus Loisl nutzen sollte, um etwas Neues für Münzbach an den Start zu bringen. Leimhofer:. „Dieses Geschäft mitten im Ort quasi zu reaktiveren, ist doppelt schön. Dafür gebührt der Familie Loisl ein großes Dankeschön.“

MIt dem Start am Samstag, 7. November, wird es somit im in diesem ehemaligen geschäftslokal einen regionalen Wochenmarkt geben. „Wir schaffen damit die Möglichkeit für alle Münzbacherinnen und Münzbacher, aber auch für Bewohner der Nachbargemeinden, Lebensmittel aus der Region in der Region zu kaufen“, hoffen die beiden Hauptorganisatoren auf eine gute Kundenfrequenz im neuen Regional-Markt.

Ziel der Initiative ist es, „beim Loisl“ eine Plattform zu schaffen, auf der regionale Anbieter immer am Samstag Vormittag ein breites Sortiment anbieten, über ihre Produkte Auskunft geben und auf der gleichzeitig ein Treffpunkt für Kunden entsteht, die sich hier austauschen können. Gerald Loisl: „Also grundsätzlich genau das, was mehr als 100 Jahre lang im Kaufhaus Loisl und in vielen anderen Geschäften möglich war.“

Fix im Sortiment sind bereits Milch und Milchprodukte, Brot und Gebäck, Nudeln, Eier, Mehl, Müsli, verschiedene Fischprodukte, Wildfleisch, Honig, Marmeladen, Mehlspeisen, Getränke (von Säften, Sirup, Most bis hin zu Schnaps), sowie Öle und einiges mehr. Weitere interessierte Anbieter sind gerne gesehen. Simon Leimhofer nimmt sich gerne für ein ausführliches Gespräch Zeit (0664/5885528).

„Wir sind überzeugt, dass gerade in der aktuellen Zeit der Wert von regionalen Produkten immer mehr an Bedeutung gewinnt“ so Gerald Loisl. Gemeinsam hoffen alle, dass dieses „Projekt“ gut angenommen wird und das Ortszentrum von Münzbach damit wieder einen Schritt „lebendiger“ wird.