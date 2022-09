Mit mehr Präzision in der Offensive zum Sieg

"Mit neun Punkten aus den ersten sieben Partien ist der Start okay. Es könnten aber durchaus auch schon zwölf Punkte sein", zieht Union-Pergs-Trainer Jürgen Prandstätter eine erste Bilanz. Er sieht beim OÖ-Ligisten auch noch Verbesserungspotenzial: "Im Spielaufbau bei Ballbesitz und bei der Chancenauswertung brauchen wir noch mehr Qualität." Heute um 19 Uhr treten Pergs Kicker in Dietach an. Der Landesliga-Aufsteiger liegt drei Punkte vor den Pergern. Prandstätter: "Wir werden alles versuchen, um eine gute Leistung auf den Platz zu bringen, dann sehen wir, was herauskommt." Das OÖ-Liga Spitzenspiel der Runde steigt heute in Wallern. Der Tabellenführer verteidigt seine Spitzenposition gegen St. Martin. Die Hartl-Elf kommt immer besser in Schwung und will in Wallern unbedingt punkten. Der dritte Mühlviertler OÖ-Ligist, SPG Pregarten, fährt morgen nach St. Valentin.

Gut gestartet sind die drei Aufsteiger in der Bezirksliga Nord. Neben Eferding mischen auch St. Oswald bei Freistadt und die Union Oepping vorne mit. Im direkten Duell zwischen St. Oswald und Oepping gab es vergangene Woche ein 2:2. Diese Woche wollen die beiden Teams wieder einen vollen Erfolg einfahren. Das wird aber nicht einfach: Oepping hat morgen mit dem Tabellenzweiten Lembach die Tormaschine der Liga zu Gast. Die Lembacher trafen in sechs Partien schon 23 Mal ins Schwarze. St. Oswald spielt bereits heute auswärts in Wartberg ob der Aist.

Eiskalt vor dem Tor muss morgen Landesligist Bad Leonfelden beim Auswärtsspiel in St. Ulrich sein. Die Mannschaft von Trainer Daniel Mair kann sich mit einem vollen Erfolg ganz vorne in der Tabelle festsetzen. Beim letzten Aufeinandertreffen setzte es für Bad Leonfelden freilich eine 2:3-Niederlage.